Un uomo di 27 anni, già arrestato a gennaio con l’accusa di maltrattamenti e violenza privata nei confronti della madre, è stato nuovamente portato in carcere. Dopo il suo rilascio, ha violato le prescrizioni imposte e le autorità hanno deciso di adottare questa misura restrittiva. La nuova decisione si basa sui comportamenti successivi all’arresto precedente.

Tarantini Time Quotidiano È stato trasferito in carcere un 27enne di Montemesola, già arrestato lo scorso 14 gennaio dai Carabinieri della locale stazione con l’accusa di maltrattamenti e violenza privata nei confronti della madre. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare sono stati gli stessi militari, coordinati dal comandante Francesco Muolo, a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo, tra cui l’obbligo di dimora. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura competente dopo aver accertato il mancato rispetto delle misure cautelari precedentemente disposte. Il 27enne è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Taranto, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Viola le prescrizioni dopo l’arresto, 27enne finisce in carcere

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