Viola le prescrizioni e minaccia gli agenti a Novara 36enne pregiudicato condotto in carcere

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Novara per aver commesso una rapina e aver violato le misure alternative alla detenzione. Durante le operazioni di polizia, ha minacciato gli agenti, che hanno proceduto al suo fermo e al suo accompagnamento in carcere. L’intervento si è reso necessario dopo che l’uomo aveva violato le prescrizioni a suo carico.

Un uomo di 36 anni originario dell'Ecuador, già condannato per rapina e sottoposto a misura alternativa, è stato arrestato dopo aver violato più volte le prescrizioni e aver tenuto comportamenti minacciosi verso le forze dell'ordine. L'operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Novara, che ha eseguito l'ordine di carcerazione disposto dall'Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale cittadino. Un arresto a Novara Revoca della misura alternativa e trasferimento in carcere Comportamenti ostili e violazione delle prescrizioni Precedenti episodi e diffida Un arresto a Novara Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna gli agenti hanno arrestato un uomo di 36 anni di origine ecuadoriana e residente in provincia di Novara.