Frosinone | deve espiare una pena di 3 anni di reclusione arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Frosinone perché deve scontare una pena di tre anni di reclusione. La decisione deriva dal fatto che è stato condannato per reati precedenti e le forze dell’ordine lo hanno individuato mentre si trovava in città. I militari della Stazione hanno eseguito l’arresto senza incidenti, portandolo in commissariato. La sua posizione sarà valutata nelle prossime ore dall’autorità giudiziaria.

Nei giorni scorsi, a Frosinone, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'arresto è avvenuto in ottemperanza all'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Frosinone. Dettagli dell'arresto e delle condanne. I militari hanno rintracciato l'individuo e hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria, che richiedeva il cumulo di pene. L'arrestato dovrà espiare una pena residua di tre anni e sei giorni di reclusione, a seguito di condanne definitive per reati contro il patrimonio.