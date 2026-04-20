Viola batte il Bari | trionfo in casa e giovani pronti ai playoff

La squadra Viola ha vinto in casa contro il Bari, con un risultato netto. La vittoria consente alla squadra di mantenere la posizione in seconda metà della classifica e di prepararsi ai prossimi playoff. I giovani del team si sono dimostrati pronti per le sfide future, contribuendo al successo ottenuto. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla Viola, che ha dominato l'incontro.

La Viola ha ottenuto una vittoria netta contro il Bari, un successo che permette alla squadra di consolidare la posizione in seconda parte della classifica e di puntare dritta agli obiettivi prefissati. Il trionfo casalingo non è stato solo un punto fondamentale per la stagione, ma ha rappresentato un test cruciale per l'integrazione dei talenti emergenti nel sistema di gioco della compagine messinese. Il valore del seminare oggi per i successi di domani Durante -partita, l'assistente tecnica Ru .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viola batte il Bari: trionfo in casa e giovani pronti ai playoff Notizie correlate Gattuso: 5 giovani pronti a salvare l’Italia ai playoffIl tecnico Gennaro Gattuso si trova a meno di una settimana dalla pubblicazione della rosa ufficiale per i playoff mondiali, con la sfida contro... Pergolettese batte l’Inter ai rigori: trionfo Under 16 a CimianoLa Pergolettese si è aggiudicata la terza edizione del Trofeo Italo Galbiati, trionfando sui ragazzi dell’Inter dopo una sfida decisa ai calci di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calcio: il Venezia batte il Bari e consolida il primato in serie B; Il settore giovanile viola; Redel Viola, ultima al Palacalafiore prima dei playoff: arriva l’Adria Bari; Risultati 29ª Giornata Serie B, Viola prima con Matera: due incroci da brividi all’ultima giornata, primato in palio! | CLASSIFICA. Risultati 29ª Giornata Serie B, Viola prima con Matera: due incroci da brividi all’ultima giornata, primato in palio! | CLASSIFICAMatera riposa e la Viola stravince contro Bari. I reggini agganciano il primo posto in classifica in coabitazione con i lucani, davanti per gli scontri diretti vinti. Manca una sola giornata al termin ... strettoweb.com Viola-Bari, Rugolo: grande gioia 4 under in campo. Playoff? Niente calcoli, dobbiamo vincerne 2 su 3 contro tuttiLa Viola supera nettamente Bari e volge lo sguardo all’ultima gara della regular season contro Catanzaro. Poi, saranno Playoff. L’assistant coach Giovanni Rugolo, in conferenza stampa, ha analizzato c ... strettoweb.com Non riesce nell’impresa la #Fiorentina La Viola batte 2-1 il #CrystalPalace al Franchi nel segno di Gudmundsson e Ndour ma viene eliminata dalla #ConferenceLeague in virtù della sconfitta per 3-0 dell’andata #Calcionews24 facebook #Calcio #SerieA Nel posticipo della 32esima giornata, la Fiorentina batte la Lazio 1-0. I viola hanno ora 8 lunghezze di vantaggio sulle terzultime della classifica (Lecce e Cremonese) Foto Ansa #FiorentinaLazio x.com