Pergolettese batte l’Inter ai rigori | trionfo Under 16 a Cimiano

La Pergolettese ha vinto la terza edizione del Trofeo Italo Galbiati battendo l’Inter ai rigori. La finale si è disputata a Cimiano, con entrambe le squadre che hanno dato vita a una partita equilibrata. Dopo i tempi regolamentari, il punteggio è rimasto in parità e la squadra vincitrice si è decisa ai calci di rigore. La competizione ha coinvolto le categorie Under 16.

La Pergolettese si è aggiudicata la terza edizione del Trofeo Italo Galbiati, trionfando sui ragazzi dell’Inter dopo una sfida decisa ai calci di rigore. Il torneo, organizzato dal Cimiano Calcio e dedicato alla categoria Under 16, si è concluso sui campi di via Calabria con il successo della formazione cremasca, che ha superato i coetanei nerazzurri per 4-2 dopo un primo tempo terminato sullo 0-0. Il dominio dei ragazzi del territorio tra talento e riflessi prodigiosi. La finale non è stata una semplice gara di calcio, ma una dimostrazione di carattere tecnico in cui le dinamiche di gioco hanno premiato la tenuta mentale dei giovani atleti....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pergolettese batte l’Inter ai rigori: trionfo Under 16 a Cimiano Notizie correlate L’evento organizzato dal Cimiano. La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati. Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurriDopo cento minuti equilibrati e l’emozionante lotteria dei calci di rigore, la Pergolettese vince la terza edizione del Trofeo “Italo Galbiati”... Leggi anche: Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori: sarà l’avversaria dell’Inter Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I campioni sono loro! La Pergolettese batte l'Inter ai rigori ed entra nella storia; Serie C | Ci risiamo: Pergolettese-Lecco, ai tifosi servirà la fidelity card. Le ultime; Molto più di un leader: fa impazzire la difesa dell'Inter e trascina la Pergolettese alla conquista della coppa; Occasione mancata. Pari Pergolettese. Salvezza rimandata. L’evento organizzato dal Cimiano. La Pergolettese vince il terzo Trofeo Italo Galbiati. Battuti ai calci di rigore gli under 16 nerazzurriDopo cento minuti equilibrati e l’emozionante lotteria dei calci di rigore, la Pergolettese vince la terza edizione del ... sport.quotidiano.net Inter U16, rigori fatali: la Pergolettese si aggiudica il terzo trofeo Italo GalbiatiI nerazzurri di Dellafiore, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0, si devono arrendere ai tiri dal dischetto ... fcinter1908.it A Zanica l’AlbinoLeffe batte la Pergolettese 3-0: decidono i gol di Giannini, Parlati e Lombardi. I cremaschi restano in zona playout Leggi tutto facebook