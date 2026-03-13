Gattuso | 5 giovani pronti a salvare l’Italia ai playoff

A meno di una settimana dalla convocazione ufficiale, Gennaro Gattuso sta preparando la rosa per i playoff mondiali. La partita contro l’Irlanda del Nord si giocherà il 26 marzo a Bergamo, e il tecnico ha già in mente cinque giovani che potrebbero essere protagonisti di questa sfida. La rosa sarà annunciata presto, in attesa di scendere in campo.

Il tecnico Gennaro Gattuso si trova a meno di una settimana dalla pubblicazione della rosa ufficiale per i playoff mondiali, con la sfida contro l’Irlanda del Nord in programma il 26 marzo a Bergamo. Cinque giovani talenti emergenti sono candidati all’invito, pronti a colmare le lacune attuali della nazionale italiana in vista dell’obiettivo qualificativo per il Mondiale. La situazione è critica ma non disperata: l’Italia deve vincere questa partita e quella successiva contro Galles o Bosnia Erzegovina il 31 marzo per evitare di mancare al torneo mondiale per il terzo ciclo consecutivo. La storia recente mostra che gli Azzurri non si qualificano per la fase a gironi dal 2014 e non vincono una gara ad eliminazione diretta ai Mondiali dalla vittoria del trofeo nel 2006. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gattuso: 5 giovani pronti a salvare l’Italia ai playoff Articoli correlati Gattuso stupisce tutti, prima volta ai playoff: l’Italia non aspettava altroGirelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il... Leggi anche: Italia verso i playoff: Gattuso si affida ai fedelissimi, ma inserisce Palestra e Verratti