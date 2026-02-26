AI e futuro del lavoro | 170 milioni di nuove opportunità entro il 2030 ACER guida le scuole europee verso le competenze di domani

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui si lavora e si apprendono nuove competenze, con previsioni di milioni di opportunità aggiuntive entro il 2030. Le scuole europee sono chiamate a orientarsi verso metodologie e competenze innovative, mentre le aziende devono adattarsi ai rapidi cambiamenti imposti dalla tecnologia. Questa evoluzione sta già influenzando le professioni di domani.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – L’ intelligenza artificiale sta ridefinendo profondamente il rapporto tra tecnologia, apprendimento e lavoro, in un contesto in cui la trasformazione digitale incide sempre più sulle competenze richieste dal mercato. Circa il 93% delle aziende europee si aspetta che l’ AI trasformi il proprio business entro il 2030 e, come riferito Future of Jobs report 2025 del World Economic Forum, la trasformazione tecnologica porterà alla creazione di 170 milioni di nuovi posti di lavoro, mentre una quota significativa delle competenze attuali (circa 92 milioni) è destinata a cambiare o a diventare obsoleta. In particolare, quasi il 40% delle competenze oggi utilizzate nel lavoro subirà profonde trasformazioni. 🔗 Leggi su Newsagent.it

