La fortuna torna a baciare l' Agrigentino | centrata una vincita da 20 mila euro al 10eLotto
La fortuna torna a sorridere all’Agrigentino. Venerdì 6 febbraio, un giocatore di Sciacca ha portato a casa 20 mila euro con il 10eLotto, puntando su un “8 Doppio Oro”. La vincita conferma ancora una volta come il gioco possa cambiare la giornata delle persone della zona.
