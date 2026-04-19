Vasto 21enne trovato morto in garage | sarebbe stato accoltellato si indaga per omicidio?

Nelle prime ore del pomeriggio, un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita all’interno di un garage in un complesso residenziale di Vasto. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e si ipotizza che possa essere stato accoltellato. La scena del ritrovamento si trova in una traversa della circonvallazione Histoniense. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul caso.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stato accoltellato. Il giovane sarebbe stato trovato dai genitori con ferite d'arma da taglio sul. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Vasto, 21enne trovato morto in un garage: si sospetta un omicidioUn giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio all’interno del garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Vasto: ragazzo di 21 anni trovato morto in un garage, si sospetta l’omicidioVasto, 19 aprile 2025 – Un giovane di 21 anni è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l’omicidio; Roma, neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madre; I giardinieri subacquei: Presto in Italia per ripopolare la specie nera di Marettimo. Ventunenne trovato morto in garage a Vasto, si sospetta l’omicidioGiallo a Vasto, in provincia di Chieti. Un 21enne è stato trovato morto nel pomeriggio nel garage di un condominio dove abitava con la famiglia.Il corpo di A.S., queste le iniziali, si trovava in fond ... veratv.it Ragazzo di 21 anni trovato morto sulla rampa del garage condominiale a Vasto, sospetto omicidioIl rinvenimento del cadavere nel primo pomeriggio di domenica nel garage di un condominio a Vasto, in provincia di Chieti ... fanpage.it Ventunenne trovato morto a Vasto, si sospetta l'omicidio. Il corpo trovato nel garage di un condominio. Sul posto Carabinieri e sanitari. #ANSA facebook