Vincent e Josephine di Danimarca si sono scatenati con smorfie e linguacce nel giorno della cresima

Da amica.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 aprile, durante la cerimonia della cresima, Vincent e Josephine di Danimarca, figli gemelli di re Frederik e della regina Mary, si sono distinti per comportamenti poco formali. I due hanno mostrato molte smorfie e linguacce mentre partecipavano alla celebrazione, attirando l’attenzione di chi era presente. La giornata rappresenta un momento importante per la famiglia reale, anche se i gemelli hanno scelto di manifestare il loro disappunto in modo piuttosto evidente.

Il 18 aprile è stata una giornata importante per Vincent e Josephine di Danimarca. I due, figli gemelli di re Frederik e della regina Mary, hanno ricevuto il sacramento della cresima. Un momento importantissimo nella loro vita cristiana, che in Danimarca è particolarmente sentito tanto da convocare fotografi e giornalisti per rendere partecipi i sudditi dell’evento. La cerimonia si è svolta nella chiesa del Palazzo di Fredensborg, alla presenza della famiglia reale danese: re Frederik, la regina Mary, la principessa Isabella, il principe Christian, l’emerita regina Margherita, il principe Joachim e la principessa Marie. Ma tra gli invitati al rito c’era anche un re: Felipe di Spagna.🔗 Leggi su Amica.it

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