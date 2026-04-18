A Copenaghen, un'assenza inattesa ha attirato l'attenzione: un rappresentante di un paese europeo è stato visto partecipare alla Cresima di due giovani membri di una famiglia reale locale. La cerimonia si è svolta con la presenza di famiglia e ospiti, senza che fosse annunciato preventivamente. La partecipazione di questa figura avviene in un momento di grande attenzione per la famiglia coinvolta.

Una presenza non annunciata ma carica di significato. Felipe di Spagna è apparso a sorpresa a Copenaghen per partecipare alla Cresima del Principe Vincent e della Principessa Josephine, i figli minori di Mary e Frederik di Danimarca. La cerimonia si è svolta sabato mattina nel prestigioso Palazzo di Fredensborg, storica residenza reale che da generazioni ospita gli eventi più importanti della monarchia danese. La partecipazione del sovrano spagnolo non figurava nel programma ufficiale e proprio questa assenza aveva alimentato dubbi sulla sua presenza. Invece il marito di Letizia ha scelto di partire in forma privata venerdì sera, raggiungendo la Danimarca da solo per essere accanto alla famiglia reale in una giornata particolarmente delicata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mary di Danimarca, la Cresima dei figli gemelli. Il toccante gesto di Felipe di Spagna

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