Due consiglieri comunali hanno affisso uno striscione davanti alla sede del Comune di Villa per chiedere all’amministrazione di intervenire sul contratto di servizio relativo alle educatrici del Polo Pedagogico di Afm. La protesta è stata avviata in risposta alle condizioni salariali delle educatrici coinvolte nel servizio. La questione riguarda le richieste di miglioramenti contrattuali che coinvolgono le lavoratrici del settore.

I consiglieri Paolo Romano e Lorenzo Rotellini hanno affisso un nuovo striscione davanti alla sede del Comune di Villa per sollecitare l’amministrazione riguardo al contratto di servizio che coinvolge le educatrici del Polo Pedagogico di Afm. La protesta punta a risolvere una disparità economica che penalizza il personale dell’asilo nido Casetta Fantasia, richiedendo l’attuazione di quanto già previsto nei documenti programmatici dell’ente. Al cuore della questione si trova una differenza salariale che grava sulle lavoratrici dell’asilo nido Casetta Fantasia. Nonostante svolgano le medesime mansioni dei colleghi impiegati negli asili nido comunali, queste professioniste percepiscono compensi sensibilmente più bassi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa, protesta al Comune: educatrici in rivolta per i salari

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