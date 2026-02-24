Alberi tagliati al Museo dei bambini La protesta dal Pilastro al Comune | Vogliamo incontrare il sindaco

Le motoseghe hanno iniziato a lavorare al mattino presto, causando scalpore tra i residenti del Pilastro, dopo che sono stati abbattuti cinque alberi nel parco pubblico Mitilini-Moneta-Stefanini. La causa di questo intervento è il progetto “Futura”, il nuovo Museo delle bambine e dei bambini, che ha portato alla rimozione di alcune piante considerate malate. La protesta dei cittadini continua, chiedendo un incontro con il sindaco per chiarimenti sulla decisione.

© Ilrestodelcarlino.it - Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: "Vogliamo incontrare il sindaco"

Le motoseghe si sono accese poco dopo l’alba, svegliando il Pilastro per il taglio di cinque alberi (dovevano essere ’solo’ quattro, ma ne è stato abbattuto pure un altro catalogato come malato e infestante) nel nome di ’ Futura ’, il Museo delle bambine e dei bambini che dovrebbe sorgere all’interno del parco pubblico Mitilini-Moneta-Stefanini. A cinturare il cantiere, camionette della polizia e dei carabinieri, agenti della Digos e la polizia Locale. Intorno a loro, si è precipitata una ventina di persone, tra residenti della zona e attivisti, poi aumentati via via: ci sono i comitati MuBasta (porta bandiera del ’no’ al progetto del Comune) e Besta, Potere al Popolo, Bolo Resiste, Eco Ressitenze ed Extinction Rebellion Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ‘No al Museo dei bambini, sì al parco’, scatta la protesta del comitato Besta al PilastroIl comitato Besta di Bologna si oppone alla proposta di realizzare un Museo dei bambini al Pilastro, annunciando una protesta pubblica prevista per martedì pomeriggio. "Fermate subito i lavori": protesta in Consiglio comunale contro il Museo dei bambini al PilastroIn seguito alla protesta degli attivisti del comitato MuBasta, i lavori del Consiglio comunale di Bologna sono stati interrotti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: Vogliamo incontrare il sindaco; FOTO | Tagliati i 4 alberi nel quartiere Pilastro a Bologna, rabbia residenti: Ora dobbiamo difendere il parco; Alberi abbattuti al Pilastro, il comitato va in Comune: Vogliono incontrarci a porte chiuse | VIDEO; Bologna, taglio degli alberi al Pilastro per il Museo dei bambini. La protesta degli attivisti: Un fermo della polizia. Alberi tagliati al Museo dei bambini. La protesta dal Pilastro al Comune: Vogliamo incontrare il sindacoAbbattuti 5 fusti al parco Mitilini-Moneta, protetto dalla polizia. Giovane prova a entrare nel cantiere: denunciato. Poi i comitati si spostano a Palazzo d’Accursio. E l’assessore Ara rilancia un app ... ilrestodelcarlino.it Tagliati i 4 alberi nel quartiere Pilastro a Bologna, camionette e rabbia residenti: Ora dobbiamo difendere il parcoAlla fine, sotto la sorveglianza delle camionette di Polizia i quattro alberi del parco nel quartiere Pilastro sono stati abbattuti. Ma il comitato di residenti non si ferma: Ora dobbiamo difendere i ... dire.it VIDEO | Da Viale della Pace all’Affaccio decine di tronchi tagliati per sicurezza. Italia Nostra non ci sta: «Gli alberi hanno resistito a venti da 140 km/h, abbatterli è un errore che pagheranno i nostri pronipoti» - facebook.com facebook Alberi abbattuti al Pilastro, il comitato va in Comune: "Vogliono incontrarci a porte chiuse" | VIDEO x.com