Antenna 5G vicina a una villa storica e a due scuole | è protesta ma per il Comune è tutto regolare

Una nuova antenna 5G ha sollevato proteste nel quartiere. Questa volta si trova vicino a una villa storica e a due scuole, creando malumori tra i residenti. Il Comune conferma che tutto è in regola, ma i cittadini restano insoddisfatti e chiedono chiarimenti. La polemica si concentra soprattutto sulla posizione dell’antenna, che molti considerano troppo vicina a luoghi sensibili. È la seconda installazione che suscita discussioni nel giro di poche settimane.

E' stata installata in via Badia dopo il rilascio di tutti i pareri compreso quello della Soprintendenza. Un residente: "Ce n'era già un'altra, siamo sicuri che non siano dannose per la salute?". Il consigliere Giaconia: "L'amministrazione si doti di un piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile" Dopo quella di Baida, installata in un terreno che nel piano regolatore era destinato a un asilo, c'è un'altra antenna 5G che fa discutere. Si tratta della stazione radio base a servizio delle reti di Wind Tre e Iliad che svetta su un'area di via Badia 96, a Cruillas.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Antenna 5G

A Pontedera, si accelera sulla realizzazione dell’antenna 5G, con una richiesta di autorizzazione presentata da Inwit e Fastweb.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Antenna 5G

Argomenti discussi: Antenna 5G, svolta vicina: corsa contro il tempo per i lavori. E incombe il verdetto del Tar; Iliad, antenna sul sito storico di fronte a Forte Rossarol: il Comune contro il gestore telefonico; Antenna 5G Sampierdarena, il Comune: Non ci sono motivazioni per l’installazione; Antenna 5G a Belvedere, il Comune stoppa il nuovo progetto.

Antenna 5G vicina a una villa storica e a due scuole: è protesta, ma per il Comune è tutto regolareE' stata installata in via Badia dopo il rilascio di tutti i pareri compreso quello della Soprintendenza. Un residente: Ce n'era già un'altra, siamo sicuri che non siano dannose per la salute?. Il c ... palermotoday.it

Antenna 5G a Spianate, parte la mobilitazione dei residenti: Troppo vicina alle abitazioniOltre 70 firme contro la localizzazione scelta: presentata una richiesta formale di sospensione cautelativa al Comune di Altopascio ... luccaindiretta.it

Schlein a Niscemi “Vicini a comunità colpita dalla frana” Tg Sicilia tutti i giorni alle 13:30, 20:00, 00:45 - sabato e domenica 8:00, 9:00, 13:30, 20:00, 00:45 su Antenna Sicilia - Canale 10 #antennasicilia #informazione #newssicilia #telegiornale #sicily #niscemi - facebook.com facebook