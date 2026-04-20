Villa Flaviana a Cinecittà le ruspe arrivano nel periodo di nidificazione | Progetto giusto tempistica sbagliata

A Cinecittà est, nell’area di Villa Flaviana, sono state portate le ruspe durante il periodo di nidificazione. La vicenda riguarda un progetto che, secondo alcuni, ha una tempistica inappropriata, nonostante venga considerato giusto. La fase di demolizione delle baracche si è conclusa da tempo, mentre quella delle discariche sta per terminare. La presenza delle macchine ha suscitato reazioni tra cittadini e ambientalisti, che chiedono chiarezza sulle motivazioni.

La stagione delle baracche è terminata da anni. Quella delle discariche invece sta per volgere al temine, nell’area di Villa Flaviana, a Cinecittà est. Solo che, per cancellare le tracce lasciate dagli “zozzoni”, servono bobcat e pale meccaniche. Mezzi che fanno rumore e quindi spaventano la.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Cinecittà, svolta per l'ex casale occupato: c'è l'ok della Soprintendenza, via libera alle ruspeL'edificio, un tempo usato dagli studios, sarà rimosso dalla "Carta della qualità": un passo in avanti verso la riqualificazione dell'area verde La... In volo con le uova di Pasqua: arrivano i consigli per trasportarle in aeroporto nel modo giustoIn vista di Pasqua vi ritroverete a viaggiare in aereo con un uovo di cioccolato? Ecco tutti i consigli per trasportarlo nel modo giusto, evitando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Villa Flaviana, arrivano le ruspe e migliaia di alberi nell'ex favela di Cinecittà; I rifiuti a Villa Flaviana: foto di Stefano Fichera/ CdQ Cinecittà; Attraversamenti pedonali rialzati, a Cinecittà est i primi due: Puntiamo a farne 50 nel municipio; Viale Carso: eliminati 200 metri quadrati di asfalto per il corridoio verde che avvicina Monte Mario al Tevere. Villa Flaviana, arrivano le ruspe e migliaia di alberi nell'ex favela di CinecittàDopo il boschetto realizzato nel 2023, prende via un secondo e più massiccio progetto di riforestazione. Nel frattempo le ruspe stanno rimuovendo i rifiuti accumulatisi ... romatoday.it L’impressionante ammasso di rifiuti tirati fuori questa mattina dall’Ama, accumulato in anni e anni dai Rom, all’interno del parco Villa Flaviana. Semplicemente scioccante - facebook.com facebook Villa Flaviana, arrivano le ruspe e migliaia di alberi nell'ex favela di Cinecittà ift.tt/xJethEc x.com