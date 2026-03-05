Cinecittà svolta per l' ex casale occupato | c' è l' ok della Soprintendenza via libera alle ruspe

A Cinecittà, la Soprintendenza ha dato l'autorizzazione per l’intervento di demolizione dell’ex casale occupato, che era stato oggetto di un'occupazione recente. L’intervento di bonifica, iniziato a febbraio 2024, ha portato alla rimozione definitiva della struttura e alla sua recinzione, impedendo ulteriori accessi. La zona, precedentemente caratterizzata da occupazioni abusive, si presenta ora libera da insediamenti non autorizzati.

L'edificio, un tempo usato dagli studios, sarà rimosso dalla "Carta della qualità": un passo in avanti verso la riqualificazione dell'area verde La favela non c’è più. L’intervento di bonifica che è stato avviato nel febbraio del 2024 ha ottenuto l’effetto sperato e il “casale delle carrozze”, una volta ripulito e ben recintato, non ha subito ulteriori occupazioni. La buona notizia, per chi abita nel quadrante di Cinecittà, è che quel manufatto può essere demolito. Si tratta di un edificio la cui esistenza, una volta persa la funzione rurale, si era intrecciata con quella dei vicini Studios. Era lì infatti che venivano ricoverati “i cavalli e le carrozze”, nei momenti in cui la loro presenza non era richiesta dai set cinematografici. 🔗 Leggi su Romatoday.it

