In volo con le uova di Pasqua | arrivano i consigli per trasportarle in aeroporto nel modo giusto
In prossimità della Pasqua, molte persone si preparano a viaggiare in aereo portando con sé uova di cioccolato. Sono stati diffusi alcuni suggerimenti ufficiali per il trasporto di questi prodotti a bordo, al fine di rispettare le normative aeroportuali e prevenire eventuali sequestri. Le indicazioni riguardano principalmente la gestione del bagaglio e le modalità di imbarco di alimenti di questo tipo.
In vista di Pasqua vi ritroverete a viaggiare in aereo con un uovo di cioccolato? Ecco tutti i consigli per trasportarlo nel modo giusto, evitando confische e costi extra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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