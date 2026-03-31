In volo con le uova di Pasqua | arrivano i consigli per trasportarle in aeroporto nel modo giusto

In prossimità della Pasqua, molte persone si preparano a viaggiare in aereo portando con sé uova di cioccolato. Sono stati diffusi alcuni suggerimenti ufficiali per il trasporto di questi prodotti a bordo, al fine di rispettare le normative aeroportuali e prevenire eventuali sequestri. Le indicazioni riguardano principalmente la gestione del bagaglio e le modalità di imbarco di alimenti di questo tipo.