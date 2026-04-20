Vignale Monferrato uccisa per strada a coltellate alla gola dall’ex convivente | fermato il killer

Una donna di 53 anni è stata trovata mortalmente ferita a coltellate alla gola lungo una strada in provincia di Alessandria. L'aggressore, identificato come il suo ex convivente, è stato arrestato sul luogo dell’episodio. L’evento si è verificato a Vignale Monferrato, attirando l’attenzione sulle violenze di genere che si sono verificate nella zona. La vittima è deceduta poco dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Ennesimo, raccapricciante femminicidio, questa volta in provincia di Alessandria. Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate alla gola per strada a Vignale Monferrato. Il killer sarebbe il suo ex convivente, un uomo di 57 anni al cui carico non risultano secondo i carabinieri denunce per reati pregressi da codice rosso. Sul posto è intervenuto il 118 con l’ambulanza medicalizzata di Casale Monferrato, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo è stato fermato e sarà interrogato. Ora i carabinieri indagano per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio. Madre e figlia avvelenate, l’audio che incastra o scagiona Gianni Di Vita: «La bilirubina è alta».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni,...

Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla golaUna donna di 53 anni è stata uccisa in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una coltellata alla gola.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sbagliarono il farmaco e finì in coma: tre infermieri indagati per l’omicidio di un’anziana; Tensioni in maggioranza e il faro del Quirinale sul premio per i rimpatri; Omicidio Gabriele Vaccaro in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne; Rivoluzione Cannes 2026: Hollywood all’angolo e l’Italia resta fuori.

Donna uccisa a coltellate in strada a Vignale Monferrato: fermato l'ex conviventeUna donna di 53 anni sarebbe stata uccisa a coltellate alla gola per strada a Vignale Monferrato (Alessandria). È stato fermato l'ex convivente. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza medicali ... ansa.it

Alessandria, donna uccisa in strada da coltellate alla gola: quali sono i sospettiPotrebbe essere stato l’ex compagno della donna di 53 anni aggredita mortalmente in pieno centro a Vignale Monferrato ... ilgiornale.it

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’aggressione è avvenuta nella giornata di oggi e la vittima è stata colpita alla gola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potut facebook