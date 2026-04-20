Vignale Monferrato donna di 53 anni uccisa a coltellate alla gola | fermato l' ex convivente

A Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, una donna di 53 anni è stata trovata morta con ferite da arma da taglio alla gola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. L’ex convivente della vittima è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in caserma. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche dell’omicidio.

Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate alla gola a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il ritrovamento L’aggressione sarebbe avvenuta in strada. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza medicalizzata proveniente da Casale Monferrato, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Fermato un 57enne, il suo ex convivente.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vignale Monferrato, donna di 53 anni uccisa a coltellate alla gola: fermato l'ex convivente Notizie correlate Vignale Monferrato, uccisa per strada a coltellate alla gola dall’ex convivente: fermato il killerEnnesimo, raccapricciante femminicidio, questa volta in provincia di Alessandria. Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sbagliarono il farmaco e finì in coma: tre infermieri indagati per l’omicidio di un’anziana; Avvelenate con la ricina, la cugina interrogata a lungo. Il mistero degli orari che non tornano; Non abbiam bisogno di parole: un film italiano è il terzo più visto al mondo | Libero Quotidiano.it. Alessandria, donna uccisa in strada da coltellate alla gola: quali sono i sospettiPotrebbe essere stato l’ex compagno della donna di 53 anni aggredita mortalmente in pieno centro a Vignale Monferrato ... ilgiornale.it Vignale Monferrato, donna perde la vita in strada: fermato l’ex conviventeA Vignale Monferrato una donna di 53 anni ha perso la vita in strada dopo essere stata colpita alla gola; fermato l’ex convivente di 57 anni, ora al centro delle indagini. news.fidelityhouse.eu Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’aggressione è avvenuta nella giornata di oggi e la vittima è stata colpita alla gola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potut facebook Una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. L’aggressione è avvenuta nella giornata di oggi e la vittima è stata colpita alla gola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potut x.com