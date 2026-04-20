Vigilia di Inter-Como parla Ludi | Proviamo a vivere finoo in fondo questo traguardo storico

Vigilia della partita di semifinale di Coppa Italia Frecciarossa tra Inter e Como, con il Direttore Sportivo del Como che ha commentato l’evento. Ludi ha detto che si proverà a vivere fino in fondo questa occasione storica, dopo il pareggio senza reti nella gara di andata disputata in casa. La sfida si svolgerà domani sera allo stadio Giuseppe Meazza.

Carlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como 1907, ha presentato così la semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani sera al Giuseppe Meazza contro l’Inter, dopo il pari casalingo a reti inviolate. Terza sfida con l'Inter, in campionato netta affermazione della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Calciomercato Inter, l’ombra dei nerazzurri su Nico Paz: parla il ds del Como Ludidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, le dichiarazioni integrali di Carlalberto Ludi su Nico Paz e il futuro dei gioielli del Como Il futuro... Como, parla il ds Ludi: «Fabregas? Solo un pazzo non metterebbe gli occhi su di lui. È un fuoriclasse»McKennie Juve, rinnovo in stallo? Distanza tra domanda e offerta: le ultime sull’interesse non solo dalla MLS Salah Liverpool, aria d’addio? Sirene... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vigilia di Como-Inter, l'allenamento dei nerazzurri; Como-Inter, Fabregas: Dobbiamo giocare con coraggio; Vigilia di Como-Inter, l'allenamento dei nerazzurri; Fabregas: Il mio Como piace a tanti, assenza Lautaro non sarà un jolly per noi. Vigilia di Inter-Como, parla Ludi: Proviamo a vivere finoo in fondo questo traguardo storicoCarlalberto Ludi, Direttore Sportivo del Como 1907, ha presentato così la semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domani sera al Giuseppe Meazza contro l’Inter, dopo il pari ... quicomo.it Rientro Lautaro Martinez: gli aggiornamenti alla vigilia di Inter-ComoIn casa Inter i riflettori sono puntati su Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha saltato le ultime due sfide di campionato contro Como e Cagliari a causa di un problema alla gamba sinistra e i t ... tag24.it "A Chivu faccio i complimenti. Le sue parole sulla qualificazione in Champions Dipende dal contesto: era normale che l'Inter avesse lo Scudetto come obiettivo" Allegri 'risponde' a Chivu alla vigilia di Verona-Milan facebook Conferenza con il botto di Cristian #Chivu alla vigilia di #Inter- #Cagliari. Con il botto. Nelle sue parole c’è tutto ciò che significa essere all’Inter, le narrazioni che cambiano, le difese degli amici. Con ironia e coerenza. No, Cristian Chivu non è per niente un fes x.com