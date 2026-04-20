Oggi segna un cambiamento per il comandante dei vigili, che conclude il suo incarico nella polizia e inizia il suo ruolo nella polizia locale. Dopo aver indossato la divisa per molti anni, si prepara a un nuovo incarico, con un passaggio che ha attirato l’attenzione tra colleghi e cittadini. La cerimonia di commiato si è svolta questa mattina, mentre nel pomeriggio si è svolta la prima riunione ufficiale nel nuovo incarico.

L’ultimo giorno con la divisa della polizia, il primo con quella della polizia locale. È il fil rouge tra un capitolo che si chiude e uno che si apre: da oggi Ameglio Menguzzo è il nuovo comandante "della polizia di Arezzo", tiene a precisare ribadendo il concetto di pari dignità con le altre forze dell’ordine. Stamani alle 9 l’ingresso nella caserma di via Setteponti accompagnato dall’assessore Carlettini, poi subito un briefing con i "suoi" uomini per impostare il lavoro. Perchè Menguzzo porta nella sua formazione professionale la lunga esperienza in Polizia ma pure il rigore dell’ex fischietto: arbitro a 16 anni, ha scalato i gradini della serie D.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili, l’ora del comandante. È il debutto di Menguzzo

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