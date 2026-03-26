Arezzo ha nominato Ameglio Menguzzo come nuovo comandante della polizia municipale, dopo aver superato una selezione con 106 candidati. La nomina è stata ufficializzata recentemente e rappresenta un cambio di leadership all’interno del corpo di polizia locale. Menguzzo prende il posto precedente e assumerà le responsabilità legate alla gestione del reparto.

Arezzo – Cambio al vertice della polizia municipale: è Ameglio Menguzzo il nuovo comandante del corpo. Il dirigente, vice questore aggiunto in servizio alla Questura, ha vinto il concorso pubblico classificandosi primo tra ben 106 candidati, conquistando il posto lasciato da Aldo Poponcini. Quarant’anni, un curriculum solido e una lunga esperienza nelle forze dell’ordine, Menguzzo rappresenta un profilo di alto livello scelto al termine di una selezione articolata e particolarmente competitiva. Dalle prove iniziali, che hanno visto decine di partecipanti, si è arrivati fino agli esami finali con una scrematura progressiva, culminata nella sua nomina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, Municipale, Menguzzo nuovo comandante: primo tra 106 candidati

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