Questa mattina all’Istituto Alessandro Manzoni di Erba, circa novanta studenti hanno partecipato a una lezione di legalità con i carabinieri. L’iniziativa ha visto i militari spiegare ai ragazzi l’importanza del rispetto delle leggi e del ruolo delle forze dell’ordine nella società. Gli studenti hanno ascoltato con interesse e posto molte domande, rendendo l’incontro vivo e diretto. È un passo concreto per avvicinare i giovani ai valori della legalità.

Cultura della legalità all’Istituto d’istruzione superiore paritario Alessandro Manzoni di Erba, dove gli studenti hanno incontrato i carabinieri. L’iniziativa si inserisce in un percorso che ha l’obiettivo di mantenere una costante vicinanza dell’Arma alle realtà scolastiche, "dando così continuità a un progetto già avviato – spiegano dal Comando provinciale - che rappresenta un’importante opportunità per far conoscere le funzioni e i compiti dei carabinieri, promuovendo i valori della legalità e del rispetto delle regole fino dalla giovane età". Agli incontri hanno partecipato circa 90 studenti, accompagnati dai docenti, a cui i carabinieri della Stazione di Erba hanno illustrato il ruolo dell’Arma attraverso presentazioni e filmati realizzati dal Comando generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezioni di legalità con i carabinieri. Novanta gli studenti coinvolti

Approfondimenti su Alessandro Manzoni Erba

Questa mattina a Cavezzo i Carabinieri sono entrati in classe alle medie

Questa mattina, nelle scuole di Scandiano, i carabinieri sono entrati in aula per parlare di legalità e sicurezza con gli studenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alessandro Manzoni Erba

Argomenti discussi: Lezioni di legalità con i carabinieri. Novanta gli studenti coinvolti; Scandiano, lezioni di legalità con i carabinieri; Cavezzo: lezioni di legalità alle medie Masi. I Carabinieri in cattedra per 200 studenti; Lezioni di legalità nelle scuole di Viano, Regnano e Arceto.

Lezioni di legalità nelle scuole di Viano, Regnano e ArcetoPromuovere la cultura alla legalità nei confronti degli studenti, attraverso incontri didattici sia negli istituti scolastici che nelle caserme grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scola ... nextstopreggio.it

Gli studenti di San Martino delle Scale a lezione di legalità con la Guardia di FinanzaL’incontro era inserito nell’ambito del patto educativo per la formazione e la prevenzione della violenza MONREALE, 6 febbraio – Una mattinata all'insegna ... monrealenews.it

Le Castella, lezioni di legalità con Procuratore e Questore - Il Crotonese facebook

Studenti di Trieste a lezione di legalità con l'Arma dei carabinieri. Coinvolti 600 giovani negli ultimi mesi #ANSA x.com