Un uomo di 85 anni si è barricato in casa a Cerignola dopo aver sparato a un dipendente. La lite tra i due, avvenuta nella rivendita di fitofarmaci di famiglia, è finita con i colpi di pistola. Sono volute ore di tensione prima che l'anziano si costituisse ai carabinieri. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’intera zona ha vissuto momenti di paura.

AGI - Paura e tensione alla periferia di Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo, un 85enne incensurato, si è barricato in un'abitazione dopo una lite con un dipendente di una rivendita di fitofarmaci, degenerata in una sparatoria, avvenuta all'interno di una farmagricola di proprietà della sua famiglia. Dopo l'aggressione, l'85enne si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dei fatti, trovando rifugio in un edificio nei pressi del cimitero cittadino, dove si è barricato. L'area è stata immediatamente isolata dai carabinieri, con l'intervento della Squadra Operativa di Supporto, reparto specializzato dell'Arma, che ha avviato una delicata mediazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cerignola, spara a un dipendente e si barrica in casa. Dopo ore si consegna ai carabinieri

I carabinieri hanno circondato una zona periferica di Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato al dipendente e si è barricato con un fucile in casa.

Un uomo di oltre ottant’anni si è rifugiato in casa sua dopo una lite con un dipendente che è finita con una sparatoria.

