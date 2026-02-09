cerignola spara a un dipendente e si barrica in casa

Un uomo di oltre ottant’anni si è rifugiato in casa sua dopo una lite con un dipendente che è finita con una sparatoria. L’incidente è avvenuto in una farmagricola alla periferia di Cerignola, nel Foggiano. La polizia sta cercando di negoziare con l’anziano, mentre le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione. La zona è stata evacuata e si cerca di capire cosa abbia scatenato il gesto violento.

AGI - Paura e tensione alla periferia di Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo ultraottantenne si è barricato in un'abitazione dopo una lite con un dipendente degenerata in una sparatoria, avvenuta all'interno di una farmagricola. Dopo aver sparato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'anziano si è rifugiato in un edificio nella zona del cimitero. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno isolato l'area e avviato una trattativa, per il successivo arrivo di un reparto speciale. 🔗 Leggi su Agi.it

I carabinieri hanno circondato una zona periferica di Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato al dipendente e si è barricato con un fucile in casa.

