Vietato svelare le magagne dei M5S | pentastellati all’attacco di Libero Giornale e Tempo per l’inchiesta su Scarpinato

I pentastellati hanno presentato una denuncia contro i quotidiani Il Giornale, Il Tempo e Libero, accusandoli di aver pubblicato un’inchiesta su un ex magistrato coinvolto in questioni giudiziarie. In risposta, alcuni esponenti del centrodestra hanno espresso solidarietà ai giornali colpiti, condannando le critiche mosse contro di loro. La vicenda ha attirato l’attenzione sui limiti alla libertà di stampa e sulle tensioni tra politica e giornalismo.

Ampia solidarietà da parte del centrodestra a Il Giornale, Il Tempo e Libero oggetto di un attacco da parte del M5S insofferente alla pubblicazione delle intercettazioni del proprio senatore ed ex pm Roberto Scarpinato e del suo ex collega magistrato Gioacchino Natoli, dalle quali sono emersi insulti ai familiari di Borsellino e quello che è apparso come un tentativo di mettersi d’accordo per indirizzare l’audizione del secondo in Antimafia dove il primo siede come commissario. Secondo i pentastellati, si tratterebbe di una «campagna di fango» contro «un eroe dell’antimafia», come definiscono Scarpinato, «basata sul nulla». Libertà di stampa a corrente alternata per i Cinquestelle.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vietato svelare le “magagne” dei M5S: pentastellati all’attacco di Libero, Giornale e Tempo per l’inchiesta su Scarpinato Notizie correlate L’inchiesta del 2021. Antincendio non a norma e "rischio esplosione". Le magagne dei proprietariUna protezione ignifuga mancante, la sicurezza dell’impianto "seriamente compromessa", il "rischio di esplosione". Bufera su Ranucci, dopo l’inchiesta del Giornale centrodestra all’attacco: “Uso distorto per attaccare il governo”Le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia rivelate da Il Giornale hanno scatenato la reazione politica del centrodestra, che ora vuole...