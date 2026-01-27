L’inchiesta del 2021 Antincendio non a norma e rischio esplosione Le magagne dei proprietari

Questa analisi del 2021 evidenzia le criticità legate alla mancata conformità delle misure antincendio e ai rischi di esplosione. La mancanza di protezioni ignifughe e la sicurezza compromessa degli impianti rappresentano vulnerabilità importanti per la sicurezza. È fondamentale intervenire prontamente per migliorare la prevenzione e ridurre i pericoli associati.

Una protezione ignifuga mancante, la sicurezza dell’impianto "seriamente compromessa", il " rischio di esplosione ". Tutto all’interno del grattacielo. Eccoli atti e passaggi inediti dell’indagine 2017-2021 della Procura sulla sicurezza del grattacielo, finito tristemente agli onori delle cronache dopo il rogo alla Torre B di due settimane fa e dopo la decisione del sindaco Fabbri di sgomberare le altre due, B e C. Carte nelle quali è delineata nel dettaglio la gravissima situazione interna al maxi condominio, inaugurato alla fine degli anni ’50, che prosegue da tempi immemori e dove gli interventi posticci non sono mai riusciti a rendere pienamente sicura la situazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I proprietari di Le Constellation, il locale coinvolto nella tragedia di Capodanno in Svizzera, affermano che l’area è stata ispezionata tre volte negli ultimi dieci anni e che tutte le verifiche hanno attestato la conformità alle norme di sicurezza.

