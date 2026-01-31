Bufera su Ranucci dopo l’inchiesta del Giornale centrodestra all’attacco | Uso distorto per attaccare il governo

Il centrodestra attacca duramente Sigfrido Ranucci dopo le rivelazioni de Il Giornale. Le chat tra il giornalista e Maria Rosaria Boccia sono finite sotto i riflettori e hanno alimentato sospetti su un possibile uso distorto delle conversazioni per attaccare il governo. La reazione politica non si è fatta attendere, con richieste di chiarimenti e accuse di strumentalizzazione.

Le chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia rivelate da Il Giornale hanno scatenato la reazione politica del centrodestra, che ora vuole vederci chiaro sui possibili riscontri della vicenda. I contorni che si stanno delineando sono gravissimi e viene invocata un'indagine per capire se possa esserci stata una regia. " Le notizie emerse in queste ore, comprese quelle relative a conversazioni depositate agli atti dell'inchiesta tra l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - indagata per stalking e lesioni - e il giornalista Sigfrido Ranucci, impongono una riflessione seria e responsabile sul rapporto tra informazione, politica e tutela della sfera privata ", ha dichiarato il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Elisabetta Gardini.

