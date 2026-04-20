Monreale indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso | un anno di grazia per la città

Un decreto della Penitenziaria Apostolica, firmato da Papa Leone XIV, concede un anno di indulgenza plenaria alla città di Monreale, dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027, in occasione del quarto centenario del Santissimo Crocifisso. La decisione è stata presa per celebrare questo anniversario e per offrire un periodo di grazia ai fedeli e alla comunità locale. L'atto ufficiale riconosce il valore storico e religioso dell'evento.

Un decreto della Penitenziaria Apostolica, emanato per volontà di Papa Leone XIV, concede l'indulgenza plenaria in occasione del quarto centenario del Santissimo Crocifisso di Monreale e indice un anno speciale di grazia, dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027."La notizia giunta da Roma riempie di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Festa del Crocifisso, il Papa concede l’Indulgenza Plenaria a MonrealeUn decreto storico per Monreale: Papa Leone XIV concede l’Indulgenza Plenaria per il Santissimo Crocifisso, elevando il quarto centenario della... Croce, umanità e speranza: ecco il logo scelto per i 400 anni del Santissimo Crocifisso di MonrealeMonreale – Nel quadro delle iniziative promosse in occasione del quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso: un anno speciale di fede; Monreale, indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso: un anno di grazia per la città; SS. Crocifisso, la processione e le stazioni atto di fede e conversione a Cristo; Anno giubilare del SS. Crocifisso, ecco il decreto della Penitenziaria apostolica. Anno Giubilare del Santissimo Crocifisso, Arcidiacono: Un evento che travalica i confini cittadiniNon siamo solo custodi di una tradizione, ma diventiamo oggi meta di un cammino spirituale universale MONREALE, 19 aprile – La notizia giunta da Roma r ... monrealenews.it SS. Crocifisso, la processione e le stazioni atto di fede e conversione a CristoLo sottolinea l’arcivescovo Gualtiero Isacchi, rendendo noto il decreto di Indulgenza plenaria per l’anno giubilare MONREALE, 18 aprile –La Penitenziaria ... monrealenews.it Film dei Festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso di colonna Trani 2024 Parte 35 - facebook.com facebook