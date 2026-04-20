Monreale indulgenza plenaria per il Santissimo Crocifisso | un anno di grazia per la città

Da palermotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un decreto della Penitenziaria Apostolica, firmato da Papa Leone XIV, concede un anno di indulgenza plenaria alla città di Monreale, dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027, in occasione del quarto centenario del Santissimo Crocifisso. La decisione è stata presa per celebrare questo anniversario e per offrire un periodo di grazia ai fedeli e alla comunità locale. L'atto ufficiale riconosce il valore storico e religioso dell'evento.

Un decreto della Penitenziaria Apostolica, emanato per volontà di Papa Leone XIV, concede l'indulgenza plenaria in occasione del quarto centenario del Santissimo Crocifisso di Monreale e indice un anno speciale di grazia, dal 3 maggio 2026 al 3 maggio 2027."La notizia giunta da Roma riempie di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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