Scandicci al via il terzo turno della polizia locale Così maggiore presidio notturno al territorio

A Scandicci, la polizia locale ha iniziato il terzo turno serale per rafforzare i controlli notturni dopo le recenti segnalazioni di aumento di piccoli furti nelle zone centrali. La decisione, presa dalla giunta guidata dalla sindaca Claudia Sereni, mira a garantire maggiore sicurezza e presenza sulle strade, soprattutto nelle ore più delicate. Un dettaglio che distingue questa fase dalla precedente è l’impiego di agenti anche nelle aree periferiche, finora meno presidiate.

A Scandicci, la giunta guidata dalla sindaca Claudia Sereni, ha approvato una delibera che istituisce il terzo turno della polizia locale. L'attività, che garantirà maggiore presidio del territorio nelle ore serali, sarà operativa a partire da giovedì 19 febbraio. Il servizio partirà in via sperimentale per tre giorni alla settimana – giovedì, venerdì e sabato, con orario 19.15-1.15 – per poi estendersi, in caso di esito positivo, a sei giorni su sette (dal lunedì al sabato) a partire da giugno 2026. Nella fascia serale saranno impegnate due pattuglie, per un totale di cinque unità di personale, compreso un ufficiale.