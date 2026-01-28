Polizia Locale Ubaldi | Rafforzare l’organico i servizi e il presidio del territorio

La Polizia Locale di Parma si prepara a potenziare organico e servizi. Ubaldi, il comandante, insiste sulla necessità di rafforzare il presidio del territorio per garantire maggior sicurezza ai cittadini, soprattutto alla luce degli ultimi fatti di cronaca. La città chiede risposte concrete e immediate.

Il tema della sicurezza, anche alla luce degli episodi degli ultimi giorni, è sempre più centrale per Parma. “Serve un cambio di passo concreto. Pur nella consapevolezza che le politiche per la sicurezza non sono in capo solo al Comune, l’Amministrazione ha strumenti importanti per prevenire il degrado e impedire che si creino contesti in cui i comportamenti sbagliati si radicano e peggiorano”, sottolinea Federica Ubaldi. “Il Comune può e deve intervenire sul recupero delle aree dismesse e degradate – dalla piscina dei Caduti di Brema alla piscina Zarotto, dall’ex scalo merci all’area di via Brennero – perché spazi abbandonati o mal tenuti diventano terreno fertile per illegalità e insicurezza.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha annunciato cinque nuove assunzioni di personale per potenziare i servizi sociali presenti sul territorio.

