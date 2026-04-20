VIDEO Lo strabiliante fenomeno atmosferico sui cieli umbri

Un video diffuso sui social mostra un fenomeno atmosferico insolito sui cieli umbri. Girato da un testimone e condiviso anche da canali dedicati alle condizioni meteo, il filmato riprende una funnel cloud, una colonna di condensa che si forma vicino a un temporale. La scena si svolge tra Mantignana e Monte Tezio, nelle zone interessate dal temporale che si è verificato recentemente in quella regione.

Il video, girato da Carlo Zucchini, e condiviso in rete (anche nei canali di Perugia Meteo), mostra una funnel cluod associata al temporale che ha interessato la zona tra Mantignana e Monte Tezio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Fitta nebbia sul mare, lo spettacolare fenomeno atmosferico all’isola d’Elba. Ecco cos’èPortoferraio, 9 aprile 2026 – Stamani Portoferraio si è svegliata avvolta, come per magia, da una striscia di nebbia sospesa tra cielo e mare. Crollo del vortice polare: fenomeno atmosferico reale o allarme esagerato?Il Vortice Polare, un sistema meteorologico che si forma ogni inverno nell’atmosfera alta sopra i poli, sta mostrando segni di instabilità...