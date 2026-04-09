Fitta nebbia sul mare lo spettacolare fenomeno atmosferico all’isola d’Elba Ecco cos’è

Stamani l’isola d’Elba si è trovata immersa in una nebbia intensa che ha avvolto il mare e il territorio circostante. A Portoferraio, le prime ore del giorno sono state caratterizzate da una coltre di nebbia compatta, visibile lungo la costa e sulle acque. Il fenomeno si è verificato in modo particolare nella zona portuale, creando un’atmosfera ovattata e riducendo temporaneamente la visibilità.

Portoferraio, 9 aprile 2026 – Stamani Portoferraio si è svegliata avvolta, come per magia, da una striscia di nebbia sospesa tra cielo e mare. Lo spettacolare fenomeno atmosferico che si stagliava oltre lo Scoglietto in un'aurora dai colori da sogno, separava l'isola del continente immergendo la costa in un'atmosfera fiabesca. https:www.lanazione.itvideonebbia-sul-mare-e-leffetto-caligo-g5yo7qt0 Il fenomeno atmosferico ha destato curiosità ed è stato immortalato da tantissime persone. Ma di cosa si è trattato? Nessuna anomalia che debba destare preoccupazione, il fenomeno è poco frequente, ma del tutto naturale. https:www.lanazione.itmeteoprevisioni-meteo-toscana-gwuvitwj Cos’è il Caligo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fitta nebbia sul mare, lo spettacolare fenomeno atmosferico all’isola d’Elba. Ecco cos’è Nebbia fitta sul Torrione Magnaghi: sette escursionisti bloccati, interviene il Soccorso alpino larianoIntervento di soccorso nel pomeriggio di ieri 28 febbraio, intorno alle 16, nella zona dei Traversini del Torrione Magnaghi, nel Canale Porta sopra... Isola d'Elba, danneggiano e lanciano in mare basi di cemento. Il Comune: "Episodi spiacevoli"La polizia municipale di Rio (isola d'Elba) ha avviato le indagini per risalire agli autori degli atti vandalici commessi nei giorni scorsi sul... Temi più discussi: Nebbia su Cagliari, voli deviati e ritardi: tre collegamenti dirottati su Alghero; Napoli si sveglia con una fitta coltre di nebbia; Il golfo di Follonica avvolto dalla nebbia: ecco il motivo; Cagliari, nebbia nelle prime ore del mattino: voli in ritardo o dirottati ad Alghero - L'Unione Sarda.it. Fitta nebbia sul mare, lo spettacolare fenomeno atmosferico all’isola d’Elba. Ecco cos’èIl nome corretto è Caligo, spiegano gli esperti del Consorzio Lamma. Questa ‘nebbia di mare’ si verifica in caso di alta pressione, quando l'aria mite che risale dal nord Africa incontra o meglio si s ... lanazione.it Il risveglio che non ti aspetti: città avvolta dalla nebbiaUn risveglio insolito ha sorpreso stamattina Santa Marinella, completamente avvolta da una fitta coltre di nebbia. Il fenomeno, più simile a un paesaggio della Val Padana che alla costa laziale, è sta ... civonline.it Una fitta coltre di nebbia ha causato pesanti disagi all'aeroporto di Cagliari-Elmas dalla prima mattinata di oggi, lunedì dell'Angelo. La scarsa visibilità sulla pista dello scalo cagliaritano ha reso impossibili le manovre di atterraggio per diversi aeromobili, costri - facebook.com facebook