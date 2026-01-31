Il vortice polare si sta indebolendo e questo ha riacceso i timori di un inverno più rigido del solito. Gli esperti osservano con attenzione le variazioni di questa grande massa d’aria, che potrebbe portare a condizioni più estreme. Per ora, le previsioni ufficiali restano prudenti, ma il dibattito sulla reale portata di questo fenomeno continua a dividere scienziati e cittadini.

Il Vortice Polare, un sistema meteorologico che si forma ogni inverno nell’atmosfera alta sopra i poli, sta mostrando segni di instabilità preoccupanti. Secondo le ultime analisi dei modelli previsionali globali, il nucleo freddo e rotante che normalmente si mantiene stabile sopra l’Artico potrebbe subire una rottura significativa nei prossimi giorni. Questo fenomeno, noto come “split” o scissione del vortice, non è un’ipotesi teorica ma una dinamica osservabile e prevedibile grazie ai dati raccolti dai centri di calcolo europei e statunitensi. Il fenomeno, se si concretizzerà, potrebbe avere effetti immediati e diffusi sul clima dell’Emisfero Nord, in particolare su Europa, Nord America e parte dell’Asia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Crollo del vortice polare: fenomeno atmosferico reale o allarme esagerato?

Il vortice polare che interessa l’Italia contribuisce a condizioni climatiche estreme, con conseguenze sulla stabilità ambientale e sull’economia.

