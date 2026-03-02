Giampietro Pd sul palasport fantasma di via Di Girolamo | Ora la giunta Masci dica la verità ai pescaresi

Giampietro, rappresentante del Pd, commenta sul cantiere di via Di Girolamo riferendosi al cosiddetto

«A poche settimane dalla scadenza fissata per l’utilizzo dei fondi Pnrr, in via Di Girolamo al posto del palasport finanziato con oltre 3 milioni di euro ci sono solo grandi cumuli di terra ed un cantiere fermo dove non si vedono più operai. È il momento che la giunta Masci dica ai pescaresi la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Giampietro (Pd) contro la giunta Masci: "L'ex scuola di via Monte Siella può essere solo ristrutturata, serve chiarezza"Il capogruppo del Pd in Comune Piero Giampietro chiede spiegazioni in merito alla ristrutturazione dell'ex scuola in via Monte Siella, che il...

Giampietro e Di Stefano (Pd) su via Pizzoferrato: "Posti auto tagliati e strada più pericolosa, giunta Masci spieghi cosa stia facendo"«Dopo più di un anno dalla richiesta avanzata al Comune di rivedere la mobilità in tutta la zona, i residenti del quartiere Gesuiti si sono svegliati...