Dal fantasy all' intelligenza artificiale | la biblioteca del Liceo si apre alla città con centinaia di nuovi titoli

Grazie al fondo del ministero della Cultura, il catalogo dell'istituto si arricchisce di saghe di successo e saggi sull'attualità Non solo classici latini e greci. La biblioteca del Liceo Classico "G.B. Morgagni" si rifà il look e punta sulla contemporaneità e sui gusti delle nuove generazioni. Grazie a un finanziamento mirato del ministero della Cultura (Fondo Editoria Libraria), l'istituto di viale Roma ha appena concluso un'operazione di aggiornamento del proprio catalogo, inserendo sugli scaffali le ultime novità editoriali che spaziano dalla narrativa d'evasione alla saggistica geopolitica. La vera novità è l'istituzione della sezione “Leggere Gialli&Fantasy”, una scelta per intercettare i lettori più giovani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il...

Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di...

Contenuti utili per approfondire Liceo.

Perché le famiglie scelgono il Liceo invece degli Istituti tecnici? Dalla reputazione all’impatto dell’Intelligenza Artificiale. Il nodo orientamento. Appunti dal convegnoNel convegno del 18 febbraio dedicato al riordino degli istituti tecnici, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale Guglielmo Marconi di Dalmine, il tema dell’attrattività è emerso più volte, anche ... orizzontescuola.it

Ascoli vuole lo Steam International, è il liceo dell’intelligenza artificiale: accordo Arengo-ConfidustriaASCOLI Stretta di mano tra Arengo e Confindustria Ascoli, con relativo protocollo d’intesa ufficiale, per un partenariato sullo sviluppo economico della città con tutta una serie di azioni che ... corriereadriatico.it