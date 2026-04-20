VicoQuartoMazzini porta in scena I miei stupidi intenti al Teatro Modena
Dal 21 al 26 aprile, il Teatro Modena ospita lo spettacolo “I miei stupidi intenti”, adattamento del romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni pubblicato da Sellerio nel 2022 e vincitore del Premio Campiello. La produzione è firmata da VicoQuartoMazzini, un gruppo formato da Linda Dalisi, Gabriele Paolocà e Michele Altamura. La rappresentazione si svolge sul palco del teatro Gustavo Modena, con una programmazione di cinque giorni.
Da martedì 21 a domenica 26 aprile è in scena sul palcoscenico del teatro Gustavo Modena “I miei stupidi intenti”, adattamento dal romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni (Sellerio editore, 2022; Premio Campiello), a cura di VicoQuartoMazzini (Linda Dalisi, Gabriele Paolocà e Michele Altamura).🔗 Leggi su Genovatoday.it
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