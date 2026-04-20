VicoQuartoMazzini porta in scena I miei stupidi intenti al Teatro Modena

Da genovatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 26 aprile, il Teatro Modena ospita lo spettacolo “I miei stupidi intenti”, adattamento del romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni pubblicato da Sellerio nel 2022 e vincitore del Premio Campiello. La produzione è firmata da VicoQuartoMazzini, un gruppo formato da Linda Dalisi, Gabriele Paolocà e Michele Altamura. La rappresentazione si svolge sul palco del teatro Gustavo Modena, con una programmazione di cinque giorni.

Da martedì 21 a domenica 26 aprile è in scena sul palcoscenico del teatro Gustavo Modena “I miei stupidi intenti”, adattamento dal romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni (Sellerio editore, 2022; Premio Campiello), a cura di VicoQuartoMazzini (Linda Dalisi, Gabriele Paolocà e Michele Altamura).🔗 Leggi su Genovatoday.it

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