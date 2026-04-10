È stato annunciato il nuovo titolo scelto per l'Amica Book Club 2026, selezionato da Paolo Stella. Si tratta di

Oltre a nutrire la mente, la lettura aumenta la consapevolezza delle nostre capacità e aiuta a esprimere al meglio noi stessi. In poche parole, apre porte invisibili. Da questa visione prende forma Amica Book Club, l’iniziativa di Amica dedicata alla condivisione di libri capaci di generare confronto. Dopo la content creator Candela Pelizza e la filosofa Ilaria Gaspari, ora tocca al creativo, strategist, attore e scrittore Paolo Stella. La sua scelta è caduta su I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni (Sellerio), caso letterario del 2021, che a soli 25 anni si è aggiudicato il Premio Campiello. Stella, forlivese, nato nel 1978, vive a Milano, ha 400mila follower su Ig e ha costruito nel tempo un percorso personale e professionale, grazie anche alla capacità di trasformare le fragilità in risorse. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amica Book Club 2026: il nuovo libro da condividere - scelto da Paolo Stella - è "I miei stupidi intenti" di Bernardo Zannoni. L'intervista

Edizione 2026: il BCC Book Club è ufficialmente iniziatoLeggere non è mai un atto isolato, ma un mezzo che può unire chiunque lo desidera.

Sanremo 2026, intervista a Nayt: “In ‘Prima che’ parlo di vulnerabilità, che non è sinonimo di debolezza. Ho scelto la cover di De Andrè perché mi da emozioni incredibili”Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è tra i 30 Big in gara a Sanremo 2026 con il brano ‘Prima che‘.