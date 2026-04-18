Un nuovo romanzo di esordio esplora il confine tra l’animale e l’umano, interrogandosi sulla differenza tra le due categorie. L’autore, nato nel 1995, propone una narrazione che mette in discussione i limiti della lingua e della percezione. La storia si concentra su temi legati alla natura e all’identità, affrontando queste questioni attraverso un approccio filosofico e riflessivo.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. È profonda o sottile la linea che separa l’animale-animale dall’animale-umano? Questa domanda filosofica è al cuore di I miei stupidi intenti, romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni, classe 1995. Pubblicato da Sellerio, fu un caso letterario alcuni fa, quando nel 2022 vinse il Premio Campiello. Protagonista e narratore è la faina Archy, che incontra una resistenza alla naturale attività della caccia. Questa circostanza le costerà un incidente che comporterà una zoppia: metafora evidente di un animale claudicante «verso» l’umano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «I miei stupidi intenti», la lingua al confine dell’animale

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