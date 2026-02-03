Il racconto dei due agenti coinvolti nell' aggressione al corteo di Torino Lorenzo mi ha salvato la vita Ho visto Alessandro e l' ho coperto

Due agenti di polizia hanno raccontato cosa è successo durante l’aggressione al corteo di Torino. Lorenzo ha salvato il collega Alessandro, tirandolo via dal caos. «Lorenzo non è solo un collega, è il mio angelo custode», ha detto Alessandro, che ha ringraziato il collega per avergli salvato la vita. I due hanno descritto come Lorenzo si sia messo in mezzo, coprendo Alessandro per proteggerlo dalla folla e dai colpi. La ricostruzione dei fatti rivela un momento di grande tensione e coraggio tra gli agenti.

«Lorenzo non è solo un mio collega. È il mio angelo custode: mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato. Gli devo la vita». Alessandro Calista, l'agente aggredito a martellate durante la manifestazione di sabato scorso a Torino, usa queste parole per descrivere il compagno del reparto mobile di Padova, Lorenzo Virgulti, ascolano di 28 anni (uno in meno del collega abruzzese). Lorenzo è infatti il poliziotto che ha fatto scudo col suo corpo a quello di Calista mentre il branco di manifestanti incappucciati infierivano su di lui, trascinandolo via dalle loro grinfie. Ieri, per la prima volta, hanno parlato di quei concitati momenti davanti ad una telecamera.

