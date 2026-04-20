Vibo sotto controllo | arresti per violenza e sanzioni da 10.000€

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi interventi nel territorio di Vibo, portando all’arresto di persone coinvolte in episodi di violenza di genere e in aggressioni ai danni di esercenti. Sono stati inoltre eseguiti controlli stradali con sanzioni che hanno raggiunto anche i 10.000 euro. Le operazioni si sono concentrate su diverse zone, con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza e rispetto delle norme.

Le forze dell’ordine hanno condotto una serie di interventi capillari sul territorio vibonese, tra arresti per violenza di genere, aggressioni a esercenti e controlli stradali con sanzioni pesanti. La mobilitazione dei Carabinieri ha toccato diversi comuni, dalla costa alle zone interne, evidenziando criticità legate alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme di convivenza civile. L’esecuzione del mandato di carcerazione a Spilinga e le tensioni nei locali pubblici. Il controllo del territorio ha portato all’arresto di un uomo nel comune di Spilinga. L’individuo deve scontare una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione, decisa dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Milano, per reati legati alla violenza di genere commessi nel distretto di Rho.🔗 Leggi su Ameve.eu

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