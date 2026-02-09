Porto Torres criminalità sotto controllo | tre arresti tra rapine violenza domestica e tutela dei minori

La polizia di Porto Torres ha arrestato tre persone in due mesi, tra tentate rapine e violenza domestica. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, intervenendo in casi di maltrattamenti e tutela dei minori. La situazione appare sotto controllo, ma resta alta l’attenzione sulla criminalità locale.

Porto Torres sotto assedio: Carabinieri al lavoro, tra tentate rapine e violenza domestica. Porto Torres, Sardegna – Un'intensificazione delle attività investigative da parte dei Carabinieri della Compagnia locale ha portato a tre arresti nei primi due mesi dell'anno, gettando luce su un quadro di criminalità che spazia dalla tentata rapina ai gravi episodi di maltrattamenti in famiglia, con particolare attenzione alla protezione dei minori. Le operazioni, condotte tra gennaio e febbraio, rappresentano un'azione mirata a contrastare diverse forme di criminalità nel territorio, un'area che, come spesso accade in contesti urbani in crescita, si trova a dover affrontare sfide legate alla sicurezza e alla tutela dei cittadini.

