Blitz da Tor Bella Monaca a Tivoli | dallo spaccio alla violenza domestica 10 arresti

La Polizia di Stato ha messo a segno un blitz che ha portato a 10 arresti tra Tor Bella Monaca e Tivoli. Durante le operazioni, gli agenti hanno smantellato un giro di spaccio e hanno arrestato persone coinvolte anche in casi di violenza domestica. L’intervento è avvenuto nel cuore di zone da tempo sotto osservazione, dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per cercare di fermare la criminalità che si diffonde tra droga e violenze.

Roma, 2 febbraio 2026 – Dieci arresti in poche ore sono il risultato di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nel quadrante Tor Bella Monaca–Borghesiana–Ponte di Nona–Tivoli, zone da tempo al centro dell’attenzione per fenomeni legati allo spaccio di droga, alla criminalità diffusa e alla violenza in ambito familiare. Il primo intervento è avvenuto a Tor Bella Monaca, nelle piazze di spaccio del quartiere. Durante un pattugliamento, gli agenti delle Volanti hanno notato un 26enne di origine marocchina aggirarsi tra i palazzi con atteggiamento sospetto, apparentemente in attesa di clienti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Tivoli Polizia Da Trastevere a Tor Bella Monaca, la Capitale affoga nello spaccio: raffica di arresti Lotta allo spaccio tra Tor Bella Monaca e la Casilina, arrestati 10 pusher Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Tivoli Polizia Argomenti discussi: Tor Bella Monaca, dopo i blitz anti droga Nicola Franco contro i giudici: Dei 10 arrestati solo uno è rimasto in carcere; Tor Bella Monaca, stretta su spaccio e criminalità: dodici arresti dopo blitz porta a porta; Roberto Nastasi, il narcoboss di Tor Bella Monaca arrestato dall'altra parte del mondo: il blitz a Medellin; La pistola nascosta nell'ascensore e il sequestro di droga. Blitz a Tor Bella Monaca nelle piazze dello spaccio. Tor Bella Monaca, dopo i blitz anti droga Nicola Franco contro i giudici: Dei 10 arrestati solo uno è rimasto in carcereQuesti controlli sono scattati dopo che il sindaco Roberto Gualtieri aveva messo in un certo imbarazzo il vicepremier Salvini durante un sopralluogo nei cantieri dell’R5 a Tor Bella Monaca. Il primo ... romatoday.it La pistola nascosta nell'ascensore e il sequestro di droga. Blitz a Tor Bella Monaca nelle piazze dello spaccioImponente intervento dei carabinieri con i paracadutisti del reggimento Tuscania. Verifiche anche alle attività commerciali con multe per 30mila euro ... romatoday.it GEOGRAFIA DEL NARCOTRAFFICO | Per anni latitante tra Ecuador e Colombia, il 50enne di Tor Bella Monaca contava su coperture economiche, relazioni personali e alleanze con i cartelli della droga - facebook.com facebook Oggi e domani le repliche di "Bent" al Teatro Tor Bella Monaca, alle 21, nell'ambito delle iniziative di Memoria Genera Futuro. Una riflessione sullo sterminio subito da migliaia di persone per il loro orientamento sessuale. Info ow.ly/IHwq50Y5PxG @culture x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.