Un nuovo progetto nel quartiere Pigneto propone un percorso tra Teatro Fisico e Teatro di Parola. Promosso dall’associazione Teatro Hamlet APS, il progetto comprende laboratori e performance che esplorano le diverse forme espressive teatrali. L'iniziativa si svolge in diversi spazi del quartiere, offrendo un'occasione per avvicinarsi a queste discipline attraverso incontri pratici e rappresentazioni pubbliche.

Cosa: Il progetto multidisciplinare Teatro Fisico e Teatro di Parola: Viaggio nelle Forme Espressive, un percorso di laboratori e performance promosso da Teatro Hamlet APS.. Dove e Quando: Al Teatro Hamlet e al Teatro Sala Vignoli (Roma, quartiere Pigneto), con attività e spettacoli in programma fino al 23 aprile 2026.. Perché: Per esplorare le infinite sfumature della recitazione e della voce, guidati da maestri internazionali in un affascinante laboratorio di ricerca aperto gratuitamente al pubblico.. Il tessuto culturale di Roma si nutre costantemente dell’energia vitale sprigionata dai suoi spazi indipendenti, veri e propri presidi sul territorio dove l’arte viene non solo mostrata, ma faticosamente e meravigliosamente costruita.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Viaggio tra Teatro Fisico e di Parola al Pigneto

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