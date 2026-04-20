Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino, la rete viaria di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni nel traffico, secondo le ultime segnalazioni di Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade, utili a chi si sposta nella zona. Le informazioni riguardano le condizioni della viabilità e eventuali criticità, con l’obiettivo di informare gli automobilisti e i pendolari in modo diretto e immediato.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sul tratto Urbano della Roma con incolonnamenti dal raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale in direzione del centro ci spostiamo sul grande raccordo anulare in interna si sta in coda tra Casilina Appia mentre in esterna si rallenta alla sfida di Casal del Marmo sulle consolari in entrata a Roma rallentamenti e code interessano la via Appia da via dei due laghi a via delle Capannelle la Flaminia e Cassia rispettivamente dal raccordo anulare tutto verso il centro di Pinè sulla statale Pontina a sud della capitale...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla A1 Roma Napoli... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook