Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 7 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade, con l’obiettivo di mantenere gli automobilisti aggiornati durante le ore serali. L’attenzione si concentra su eventuali criticità, lavori in corso o incidenti che potrebbero influenzare la circolazione nella regione.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla A1 Roma Napoli per traffico intenso Infatti permangono code a tratti tra San Vittore e Valmontone verso la capitale e passiamo alla diramazione Roma Sud anche qui per traffico troviamo auto in coda tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultima sulla Pontina segnalato un incidente tra Castel di Decima Castel Romano verso Latina attenzione possibili rallentamenti e chiudiamo con i cantieri per consentire interventi di scavo in via di Trigoria fino al 6 maggio atti divieto di sosta e restringimento di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 20:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla A1 Roma Napoli per ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook