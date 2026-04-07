Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso le ultime novità sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio, aggiornando gli utenti sulle condizioni del traffico e eventuali disagi. Il servizio, gestito dall'ente regionale, fornisce informazioni in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti. L'aggiornamento risale alle 7:25 del 7 aprile 2026.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano della Roma Teramo da via di Portonaccio fino alla tangenziale in entrata verso il centro sempre per traffico si rallenta sulla via Appia dall' aeroporto di Ciampino fino al Raccordo in direzione sempre del centro sul raccordo rallentamenti in carreggiata interna all'altezza della galleria Appia a sud della capitale sulla via Pontina traffico rallentato da Pomezia via di Trigoria verso la capitale ed infine Passiamo al trasporto pubblico resta ancora sospesa invece la linea termini... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per traffico intenso con tratto... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto e buona Pasquetta infomobilità un servizio della regione Lazio un dito All'attenzione perché in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiusa per una notte la stazione di #Frosinone | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #viabilità #a1 - facebook.com facebook