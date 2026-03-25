Gino Paoli e la sua Ciàcola la micia che gli salvò la vita | dedicata a lei la canzone La Gatta

La scomparsa di Gino Paoli ha riportato alla memoria Ciàcola, la gatta protagonista della canzone

La scomparsa di Gino Paoli fa riemergere il ricordo di Ciàcola, la gatta della canzone "La gatta": visse con lui nella soffitta di Boccadasse, a Genova, e gli salvò la vita per una fuga di gas. Il cantautore ha spesso raccontato la sua relazione con quella micia “che aveva una macchia nera sul muso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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