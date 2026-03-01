Gli studenti della classe 4A dell’Istituto Tifoni hanno partecipato a un'attività di pulizia nel loro quartiere, inserita nel progetto PN 21-27. L'iniziativa ha coinvolto i ragazzi nella rimozione dei rifiuti per stimolare un senso di responsabilità civica. Durante l'intervento, i giovani hanno collaborato tra loro per migliorare l’ambiente che li circonda.

Il progetto PN 21-27 ha offerto agli alunni della classe 4A dell’Istituto Tifoni l’occasione di riflettere sul valore dell’aiuto e della responsabilità verso gli altri. Il percorso, intitolato “Cosa significa aiutare”, ha guidato i bambini attraverso attività, discussioni e laboratori che li hanno portati a comprendere come il concetto di aiuto possa tradursi in gesti concreti, quotidiani e alla portata di tutti. Tra le varie proposte emerse, una ha conquistato l’entusiasmo della classe: contribuire alla pulizia della propria città. Un impegno nato in classe e portato nelle strade ieri mattina. I piccoli studenti si sono ritrovati pronti a trasformare le idee in azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una lezione di civismo. Gli studenti del ‘Tifoni’ ripuliscono la loro città

Nella mattinata di sabato 28 febbraio