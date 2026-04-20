Via Imbriani scatto violento per un portafoglio | ferito un 43enne

Nella notte tra domenica e lunedì, in via Imbriani, un uomo di 43 anni è stato coinvolto in un episodio violento che ha causato il suo ferimento. Secondo quanto riferito, il fatto sarebbe avvenuto a seguito di uno scatto violento legato a un portafoglio. Il 43enne è stato soccorso dal personale sanitario e portato in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo di 43 anni è finito sotto le cure del personale sanitario dopo una violenta collisione avvenuta in via Imbriani nella notte tra domenica e lunedì. Lo scontro, scatenato dal tentativo di sottrarre un portafoglio, ha trasformato la tranquillità della zona in un momento di forte tensione poco prima della mezzanotte. Dinamica dello scontro e interventi sul posto. Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per gestire l’emergenza quando la rissa è esplosa nel cuore della notte. Due pattuglie della polizia locale si sono coordinate immediatamente sul luogo dell’accaduto per raccogliere testimonianze e stabilire le responsabilità del conflitto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Imbriani, scatto violento per un portafoglio: ferito un 43enne Notizie correlate Leggi anche: Rissa per un portafoglio in via Imbriani: un ferito in ospedale Leggi anche: Violenta lite in via Imbriani: uomo ferito da una bottigliata al volto